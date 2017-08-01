Программист из Петербурга заподозрил «ВКонтакте» в слежке за пользователями

Петербургский программист Владислав Велюга заявил, что соцсеть "ВКонтакте" ведет слежку за пользователями его мобильного приложения. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Велюга считает, что приложение собирает сведения об устройствах пользователей и их операционных системах, установленных приложениях, местонахождении гаджета и списке точек доступа Wi-Fi. Вся эта информация поступает к разработчикам мобильного приложения "ВКонтакте".

При этом представитель "ВКонтакте" Евгений Красников заявил, что такой сбор информации о пользователях ведется открыто и ведется для оптимизации, рекламы и предоставления пользователям рекомендаций.

Он отметил, что такие данные являются деперсонилизироваными и персональной информацией юридически считаться не могут.