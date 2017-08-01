Петербург накроют ливни, грозы и штормовой ветер

К Петербургу движется сильный циклон, который может устроить в среду, 2 августа, настоящий шторм с грозой и сильным ветром, сообщает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Неблагоприятные погодные условия из-за циклона могут быть на всей территории Северо-Запада. В некоторых районах ливни будут идти вместе с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду, передает «Фонтанка» слова Колесова.

Ленобласть ливни накроют во второй половине дня. В Петербурге они начнутся с самого утра, а к обеду в некоторых районах синоптики обещают грозу и усиление ветра до 12, а местами и 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит от +19 до +21 градус.