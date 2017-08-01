Администрация президента отказалась выделять 2 млрд на уже построенный Яхтенный мост

Администрация президента РФ отказала в выдаче гранта в 2 млрд рублей ассоциации строителей «Открытое пространство», которая собиралась на эти средства строить мост на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы.

Как сообщается на сайте президентских грантов, проект «Строительство моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной ул.» за 1,9 млрд рублей не получил грант. Причина отказа не сообщается.

При этом в настоящий момент мост в створе Яхтенной улицы уже построен - его открытие состоялось в мае. На это как раз было потрачено два млрд рублей.

Кроме того, 1 августа были объявлены все победители конкурса президентских грантов. В Петербурге ими стали 50 НКО. Среди них — большинство организаций, которые оказывают помощь детям-инвалидам. Кроме того, деньги от администрации президента получили музей Бродского, музей «Стрит-арта», Ботанический сад.

Также 3,8 млн рублей будут направлены на организацию Лихачевских научных чтений Университетом профсоюзов. Президентские средства получит и организация «Вода живая» при петербургской епархии на просветительский проект «Древние тексты в современном мире».

При этом в гранте было отказано казачьему обществу «Хутор Сосновский», Российскому военно-историческому обществу и «Солдатским матерям Санкт-Петербурга».