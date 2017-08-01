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Минтранс признал неэффективным тотальный контроль пассажиров метро Петербурга

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© Фото: Ведомости

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Эксперимент продлился несколько дней.

Тотальный досмотр пассажиров в петербургском метро признан неэффективным, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов после заседания координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

«Мероприятия, которые были разработаны для проверки пассажиров, и настройка оборудования на минимальное содержание металла должны были облегчить досмотр пассажиров; c учетом обращения руководителя петербургского метрополитена разберемся с этим вопросом и предпримем необходимые меры для того, чтобы эти мероприятия осуществлялись в достаточном режиме, но при этом обеспечивали основную задачу оказания услуг при пользовании пассажирами метрополитеном», — приводят его слова «Ведомости».

Накануне, 31 июля, метрополитен Северной столицы попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко отказаться от тотального досмотра пассажиров.

На прошлой неделе метрополитен проводил эксперимент, проверяя всех "звенящих" на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работали станции "Звенигородская" и "Спасская", а на "Электросиле" постоянно образовываются очереди.

Ранее начальник подземки Владимир Гарюгин рассказал, что тотальная проверка пассажиров некоторых станций петербургского метро – это обязательные требования Ространснадзора и прокуратуры. По его словам, то что жители Северной столицы могли видеть последние дни – еще пустяки, по сравнению с тем, что их может ожидать в будущем.

"Я прямо скажу: на станциях, где пассажиропоток будет в час пик не три тысячи, а семь-восемь или десять, пройдет только десять процентов пассажиров", - заявил он. По его мнению, исполнить закон можно без вреда для пассажиров, но в других условиях работы.

Ранее Роспотербнадзор назвал все станции петербургского метро небезопасными и оштрафовал подземку Северной столицы за профнепригодность сотрудников у рамок металлодетекторов, а также за несертифицированную систему видеонаблюдения и отсутствие внутренней "прослушки".

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