УФАС: Семь компаний незаконно использовали символику Кубка конфедераций

В июле УФАС России по Петербургу выдало семь предупреждений, связанных с незаконным использованием символики Кубка конфедераций.

Так, без согласия FIFA использовали символику Кубка:

- ООО «М.видео менеджмент» на стендах в магазине «М.видео», который находится в ТРЦ «Галерея»;

- ООО «ХХХХ» на своем сайте;

- ИП Найденова в POS-материалах в кафе-баре «Плюшкин дом», расположенном на Каменоостровском проспекте;

- ООО «Драккар» на афише «Viking Vill» в ТРК «Питерлэнд»;

- ООО «УК «Максимилиан» и ООО «Максимус» на афише бара «Maximilian» в ТРК «Меркурий»;

- ООО «СоюзСтройМонтажПроект», на анонсах прямых трансляций, размещенных на Невском проспекте у Греческой таверны «Сиртаки &Акрополи».

Антимпонопольщики уточняют, что «Драккар», «УК «Максимилиан», «Максимус» и «СоюзСтройМонтажПроект», получившие предупреждения в начале июля уже их исполнили. Ранее еще четыре компании и организации прекратили использование символики FIFA осле предупреждения УФАС.

«Надеемся, что наша работа по выявлению и пресечению незаконного использования символики FIFA не останется незамеченной, и в 2018 году во время проведения Чемпионата мира по футболу таких нарушений больше не будет», – заявил заместитель руководителя Петербургского УФАС Вячеслав Тукаев.

Кубок конфедераций-2017 стартовал 17 июня на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге и завершился на этом же поле 2 июля. Кроме Северной столицы, матчи турнира принимали Москва, Казань и Сочи.

Победителем турнира стала сборная Германии, которая в финале турнира победила команду из Чили со счетом 1:0. Бронзу завоевала сборная Португалии, которая оказалась сильнее Мексики (2:1).

Сборная Россия не вышла из подгруппы, уступив Португалии (0:1) и Мексике (1:2), но обыграв сборную Новой-Зеландии на матче-открытии чемпионата на «Зенит-арене» (2:0).