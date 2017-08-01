Жителей Петербурга заметили большое пятно на Неве

Накануне, 31 июля, жители и гости Северной столицы выкладывали в соцсетях кадры большого желто-бурого пятна на поверхности Невы, тянувшееся за подводной лодкой, которая принимала участие в морском параде в День ВМФ.

Позже специалисты предприятия «Пиларн», которое занимается ликвидацией последствий разливов нефтепродуктов в Севернйо столице, пояснили, что за «пятно» приняли шлейф выхлопного газа. Он тянется за подводной лодкой, а не по поверхности воды.

По словам специалистов, это следствие работы дизельного двигателя и оно не представляет опасности для окружающей среды.