ВЦИОМ: Большинство россиян чувствуют себя счастливыми

Большинство жителей России - 84% - чувствуют себя счастливыми этим летом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Так, 33% опрошенных заявили, что залогом хорошего настроения для них является их семья. Ещё 14% участникам исследования приносят счастье их дети. При этом 22% жителей РФ заявили, что ощущают счастье благодаря своему здоровью и хорошему самочувствию близких.

Грусть и несчастье у участников опроса вызывают проблемы материального характера. Такой ответ дали 10% респондентов. Еще 5% заявили, что не чувствуют себя счастливыми из-за плохого самочувствия и отсутствия работы.

Сообщается, что рекордный уровень счастливых россиян с 1990 года (85%) зафиксирован в апреле 2017 года.