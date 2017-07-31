От Сертолово до Петербурга могут запустить «Ласточки»

Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти попросила выделить средства из федерального бюджета на создание железной дороги между Сертолово, Левашово и Финляндским вокзалом, передает АБН со ссылкой на начальника управления пассажирского транспорта «Дирекции» Михаила Курдяева.

Предполагается, что по этому участку будут курсировать электропоезда «Ласточка». Скорость движения составов составит примерно 40 км/час.

Ожидается, что к 2020 году пассажиропоток между Сертолово и Петербургом составит 32,7 тыс. человек. Уже к 2035 году он может достигнуть 45,5 тыс. человек.

В настоящий ммоент между Левашово и Сертолово проложена только однопутная железная дорога длиной 6 километров. Она принадлежит Минобороны. Проект предполагает, что дорога будет расширена, а электрички в эти населенные пункты будут отправляться с Финляндского вокзала.

Необходимые инвестиции оцениваются в 4,5 млрд рублей.