Картина дня: КАД, Эдита Пьеха и американские дипломаты

Самая популярная тема дня, по версии «Монитора», это новость о том, что часть внутреннего кольца КАД закроют на месяц. Первыми об этом написали «Петербургский водитель» (13:10), «Фонтанка» (13:10) и «Питерец» (13:35).

С 1 августа до 31 августа на участке между транспортными развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо автодороги.

Здесь будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

Еще одна популярная тема дня – юбилей певицы Эдиты Пьехи. Певице исполнилось 80 лет, она отметит праздник в родном "Октябрьском" зале. Программа будет называться "Помню только хорошее" и в ней не будет новых песен.

"В столице выступать не планирую. Нет, я в Петербурге, в своем "Октябрьском" зале буду. Лева Лещенко сам изъявил желание приехать. Надеюсь, что Розенбаум будет, что Сенчина выйдет. А про других я не знаю, это будет импровизация", - заявила певица.

Народную артистку СССР уже поздравили многие известные люди, в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Подробно о ее творческом пути можно прочитать в специальном материале «Санкт-Петерубрг.ру».

Третья по популярности тема дня касается напряженных российско-американских отношений. Стало ивзестно, что США готовит ответные меры на высылку 755 дипломатов из РФ. «Решение вызывает сожаления. Мы оцениваем последствия такого сокращения числа сотрудников дипмиссии США и разрабатываем ответные меры», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве США, отказавшись от дальнейших комментариев.

В пятницу, 28 июля, Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях в отношении России. На новость моментально отреагировало Министерство иностранных дел РФ. Дипломаты вызвали посла США в Москве Джона Теффта и вручили ему текст заявления МИД о решении России сократить дипломатический штат посольства США и о запрете использования дачи в Серебряном бору и склада в Москве.

В воскресенье, 30 июля, президент РФ Владимир Путин уточнил, что сокращение коснется 755 сотрудников американской дипмиссии. Речь идет как о гражданах США, так и о российских сотрудниках.

Самыми оперативными из петербурсгких СМИ 31 июля стали "Фонтанка", "Газета Metro" и "Деловой Петербург".