В Петербурге подорожают общественные туалеты

Петербургский «Водоканал» предупредил о повышении цен в общественных туалетах. Стоимость разового посещения с 1 августа вырастет с 20 до 30 рублей.

В компании уточнили, что это первое повышение стоимости с 2011 года. При этом бесплатно посещать их по прежнему смогут льготные категории граждан.

Сейчас в ведении «Водоканала» находятся 787 общественных туалетов. В будущем предприятие планиурет закупить еще 250 кабин и 14 передвижных санитарно-гигиенических комплексов.