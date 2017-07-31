Станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге обещают открыть 30 марта

Станция "Новокрестовская" на "зеленой" линии метро Петербурга должна быть запущена 30 марта следующего года, сообщил и.о. председателя городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Вадим Власов.

Он уточнил, что завершить строительство объекта планируется в феврале следующего года. По его словам, в настоящий момент есть небольшое отставание в графике строительства тоннеля от станции "Приморская" до станции "Новокрестовская", которое должно быть ликвидировано в течение августа.

Ранее сообщалось, что Смольный планирует ввести в эксплуатацию станции метро "зеленой" линии "Беговая" ("Улица Савушкина") и "Новокрестовская" в первом квартале 2018 года. Станции строятся с учетом подготовки к предстоящему Чемпионату мира по футболу в следующем году.

Метро "Беговая" — станционный комплекс мелкого заложения, совмещающий в едином сооружении стацию и вестибюль. Станция "Новокрестовская" — комплекс мелкого заложения с одним подземным вестибюлем, расположенный на намывной территории Крестовского острова.

Ранее стало известно, что Будущие станции "фиолетовой ветки" метро Петербурга готовы на 87%, а "зеленой" - наполовину.