В столице Чечни появится Санкт-Петербургская улица (ФОТО)

В августе этого года в Грозном появится Санкт-Петербургская улица, сообщают в петербургской компании «Айра», которая занималась разработкой концепции оформления улицы.

Улица будет разделена на несколько зон. Некоторые элементы улица будут копировать различные достопримечательности Северной столицы – Дворцовый мост, Петродворец, Чижик-Пыжик и другие.

Ожидается, что церемонию открытия улицы посетит губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который подпишет с руководством Чечни ряд соглашений о сотрудничестве.

Ранее широкий общественный резонансы вызвало событие прошло года, когда именем Ахмата Кадырова, первого президента Чечни, был назван мост через Дудергофский канал.

Предложение о наименовании рекомендовала Топономическая комиссия, однако четыре ее члена, которые в скором времени уволились, заявили, что на комиссию оказывалось давление со стороны администрации города.

Само постановление об утверждении названия моста подписал губернатор города Георгий Полтавченко 15 июня 2016 года. Решение назвать мост именем Кадырова негативно восприняли в Петербурге. В частности, петицию о переименовании переправы подписали более 100 тыс. человек.