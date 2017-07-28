В Петербурге на выходных ожидаются ливни и грозы

В субботу, 29 июля, в Северной столице испортится погода. Об этом говорится в ежедневном сообщении ГУ МЧС России по Петербургу.

Днем будет облачно, ожидаются дожди, которые усилятся во второй половине дня. Местами пройдут грозы.

Ветер будет переменный - от 2 до 7 м/с. Температура ночью будет варьироваться от +15 до +17 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +22 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Как стало известно ранее, в воскресенье, 30 июля, когда в городе будут праздновать день ВМФ, погода будет также нестабильной - к ливню и грозам прибавится штормовой ветер.