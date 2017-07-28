Появилось видео задержания подозреваемых в организации терактов в Петербурге

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге. Ролик спецслужбы был выложен в сеть несколькими СМИ.

На нем видно, как сотрудники ФСБ задерживают мужчину, у которого спрашивают, что он хотел сделать. На это он отвечает: "Чтобы поезд ... авария".

При этом пользователи Youtube уже усомнились в подлинности видео.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержали семерых подозреваемых в организации терактов в Петербурге. Уточнялось, что задержанные хотели устроить его на железнодорожном транспорте города.