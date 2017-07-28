Смольный создаст «Единую карту петербуржца»

Правительство Петербурга создаст «Единую карту петербуржца». Такой приказ накануне, 27 июля, подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Эта карта будет предназначена для помощи льготным категориям граждан. По ней можно будет оплачивать проезд в транспорте или получать скидки в магазинах.

В бюджете на 2017 год в рамках губернаторской поправки ко второму чтению на создание этой карты было заложено 197 млн рублей.

«Единая карта петербуржца» заработает на базе национальной платежной системы «Мир».

Требование к информационной системе, управляющей картой, разработает комитет по экономической политике Смольного. Созданием такой карты займется комитет по информатизации. Сроки ее появления не уточняются.