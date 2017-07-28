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Использование габионов защитит любую конструкцию от повреждений

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© Фото: garsol.ru

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Они водонепроницаемы, что позволяет использовать их в качестве усиления береговых линий или прудов.

Каждый владелец стремится преобразить и улучшить внешний вид своего участка, сделать его более привлекательным и практичным. Но это не всегда просто, виной тому является рельеф и ландшафт территории. Исправить эту ситуацию может приобретение габионов.

Что это за продукция?

Так называется оцинкованная проволочная сетка, плотно набитая камнем или галькой. Габионы изготовлены в виде блоков, которые легко транспортируются и устанавливаются без необходимости в специализированной технике или дополнительном дренаже. Они наполняются карьерным камнем, бутом. Использование песчаника, гранита, порфирита или сланцев, не только обеспечит прочность и устойчивость конструкции к широкому спектру воздействий, но и придаст изысканный стиль вашему участку, дополнит его красотой природы.

Свойства и сферы применения

Габионы многофункциональны и практичны: двойное плетение оцинкованной проволоки и плотная набивка камня способствует долговечности в агрессивных средах, а высокий уровень прочности и весоустойчивости обеспечивает сопротивление давлению и нагрузкам. Применение таких изделий на участке позволяет:

  • усилить склоны или укрепить береговую линию;
  • возвести ограждение территории;
  • защитить мосты, арки или трубопровод от физико-химического воздействия;
  • усилить шумо- и звукоизоляцию.
 

Стена из габионов представляет собой цельный армированный блок, выдерживающий как длительные статические нагрузки, так и динамические толчки, образованные приливами, землетрясениями или ударами. Особенностью таких конструкций является увеличение прочности с годами, благодаря естественной консолидации.

Использование габионов позволит усилить любую конструкцию и защитить ее от термальных, химических и механических повреждений, а еще эрозии и выветривания. Сеть, набитая камнем, не препятствует циркуляции воздуха и росту растений, сохраняет свои укрепляющие свойства на протяжении долгого периода времени и даже в случае единичных разрывов. Габионы водонепроницаемы, что позволяет использовать их в качестве усиления береговых линий или прудов, исключая вероятность гидростатического давления и размытия стенок.

Где купить качественный товар?

На сайте продажа габионов осуществляется в круглосуточном режиме и на выгодных условиях поставки. Приобретая габионы у компании «Ресурс», вы получаете высоко функциональный и практичный экологический стройматериал, гарантию качества, быструю доставку и квалифицированный сервис. Фирма ценит каждого клиента, учитывая все нюансы его заказа и требований.

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