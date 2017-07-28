В Петербурге репетируют военно-морской парад (ФОТО)

В пятницу, 28 июля, в Петербурге проходит генеральная репетиция Главного военно-морского парада, который пройдет в день ВМФ в воскресенье, 30 июля.

По невскому фарватеру проходит финальный прогон военных кораблей. Также репетиция идет на Сенатской площади, где маршируют курсанты.

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Посмотреть на репетицию пришли тысячи жителей и гостей города. Некоторые из них делятся впечатлениями в социальных сетях.

Из-за репетиции в центре города открыли четыре моста: Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный. Как стало известно ранее, это привело к сбою работы навигаторов.

Фото: mariannadiakova, mors_me, ragana_mars / instagram.com