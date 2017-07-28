ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

ФСБ сообщает о задержании семи выходцев из Центральной Азии, которых подозревают в подготовке терактов на железнодорожном транспорте в Петербурге, передает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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Там отметили, что в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. При этом личности задержанных не разглашаются в интересах следствия.

Крупный теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.