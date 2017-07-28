На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

С воскресенья, 30 июля, по среду, 2 августа, в связи с ремонтом проезжей части будет полностью перекрыт заезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД, передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» .

На месте перекрытия будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, а также световая сигнализация.

Генеральный подрядчик проводимых работ - ЗАО «АБЗ-Дорстрой».