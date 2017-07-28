Ко Дню ВМФ в Петербурге заложат две новейшие подводные лодки

Две первые дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота будут одновременно заложены в пятницу, 28 июля, на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге.

Церемония пройдет в преддверии Дня ВМФ, который отмечается в этом году 30 июля.

Читайте также:

День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

В торжественной церемонии закладки субмарин примут участие заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов, а также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Проект 636.3 ("Варшавянка") относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток.