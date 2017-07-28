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В Петербурге перевернулся автозак с заключенными (ФОТО)

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© Фото: svopi.ru
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    ДТП произошло рядом с «Крестами».

    Утром в пятницу, 28 июля, на Воскресенской набережной перевернулась конвойная машина полиции с арестантами, сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

    ДТП произошло возле дома №8 после того, как автозак выехал на красный сигнал и столкнулся с белым Volkswagen

    Фото: vk.com/spb_today
     

    Очевидцы  сообщают, что скорая забирала пострадавших. "Судя по тому, сколько машин скорой помощи уехало с места аварии, людей было много, четверых забрали катера по Неве....сейчас работает кран, ставит на колеса", пишет пользователь "ВКонтакте" Елена Флоча.

    Рядом с местом происшествия находится спецприемник и изолятор временного содержания на Захарьевской улице, следственные изоляторы "Кресты" на Арсенальной набережной, 5-й на Арсенальной улице и 4-й на Академика Лебедева. 

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