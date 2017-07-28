С 2015 года из российских авиакомпаний уволилось 200 летчиков

Почти 200 пилотов уволились из российских авиакомпаний с 2015 года, 100 из них перешли на работу в иностранные авиакомпании, сообщает газета Известия со ссылкой на Росавиаци..

«Собранные нами сведения выявили незначительный отток пилотов за рубеж, который не является критичным для гражданской авиации. Мы не увидели проблему, которая требовала бы каких-то отдельных решений с нашей стороны», — рассказали в Росавиации.

Всего в стране насчитывается 12 тыс. летчиков.

Ранее СМИ писали, что с 2014 года Россию покинули более 300 пилотов гражданской авиации. Специалисты высшей квалификации устраиваются на работу в азиатских компаниях.

При этом российские авиакомпании за первые шесть месяцев этого года увеличили пассажирские перевозки на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 46,2 млн человек.

В конце июня глава «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил, что пилотов у компании в избытке, однако за последнее время группу покинуло около полутора сотен пилотов, в том числе 20 уволились из самого «Аэрофлота», а еще 120 покинули дочернюю ему «Россию».