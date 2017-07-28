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Проверка безопасности в метро обойдется Петербургу в 19,6 млн рублей

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© Фото: mayaksbor.ru

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Изначально планировалось потратить 31,8 млн рублей.

Метро Петербурга потратит 19,6 млн рублей на проверку безопасности подземки, сообщается на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по проведению оценки уязвимости 147 категорированных объектов Петербургского метрополитена в соответствии с изменениями требований транспортной безопасности, утвержденных постановлением правительства от 5 апреля 2017 года № 410», — называется этот объект закупки.

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Победителем стала компания «Иста-системс», которая пообещала провести эти работы за 19,6 млн рублей. Изначальная стоимость контракта оценивалась значительно выше - 31,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что Ространснадзор выявил ряд нарушений в безопасности станций петербургского метро и наложил на него 17 штрафов. 

Петербургский метрополитен уже несколько дней подряд проводит эксперимент, проверяя всех «звенящих» на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работают станции «Звенигородская» и «Спасская», а на «Электросиле» постоянно образовываются очереди.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.

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