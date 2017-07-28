Проверка безопасности в метро обойдется Петербургу в 19,6 млн рублей

Метро Петербурга потратит 19,6 млн рублей на проверку безопасности подземки, сообщается на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по проведению оценки уязвимости 147 категорированных объектов Петербургского метрополитена в соответствии с изменениями требований транспортной безопасности, утвержденных постановлением правительства от 5 апреля 2017 года № 410», — называется этот объект закупки.

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Победителем стала компания «Иста-системс», которая пообещала провести эти работы за 19,6 млн рублей. Изначальная стоимость контракта оценивалась значительно выше - 31,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что Ространснадзор выявил ряд нарушений в безопасности станций петербургского метро и наложил на него 17 штрафов.

Петербургский метрополитен уже несколько дней подряд проводит эксперимент, проверяя всех «звенящих» на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работают станции «Звенигородская» и «Спасская», а на «Электросиле» постоянно образовываются очереди.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.