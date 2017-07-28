В Петербурге 28 июля будет тепло и без дождей

В пятницу, 28 июля, в Северной столице ожидается переменная облачность, дождей не будет.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Утром местами появится слабый туман. Ветер юго-восточный, южный от 2 до 7 м/с. Температура воздуха днем будет варьироваться от +24 до +26 градусов.

Атмосферное давление будет слабо меняться.