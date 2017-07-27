В Петербурге суд отпустил раскаявшегося полковника МВД, похитившего более 100 тыс. рублей

В четверг, 27 июля, Петербургский городской суд приговорил к условному сроку полковника управления собственной безопасности МВД Виталия Федосова, обвиняемого в мошенническом хищении 105 тыс. рублей, сообщает пресс-служба суда.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам Федосов признан виновным в мошенническом хищении денежных средств с использованием служебного положения и приговорен к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Арестованный полностью признал свою вину и раскаялся. Это и послужило смягчением приговора.

По версии следствия, Федосов составлял ложные доносы от имени агентов, которые оплачивались из фонда МВД. Он с апреля этого года находился под домашним арестом.