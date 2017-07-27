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Глава петербургского метро: Пассажирам следует привыкать к новым правилам досмотра

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© Фото: Денис Тарасов / OK-inform

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Начальник метро Владимир Гарюгин заявил, что тотальный досмотр пассажиров был начат под большим давлением Ространснадзора и прокуратуры.

Введенная тотальная проверка пассажиров некоторых станций петербургского метро – это обязательные требования Ространснадзора и прокуратуры, заявил начальник подземки Северной столицы Владимир Гарюгин. По его словам, то что жители Северной столицы могли видеть последние дни – еще пустяки, по сравнению с тем, что их может ожидать в будущем.

«Я прямо скажу: на станциях, где пассажиропоток будет в час пик не три тысячи, а семь-восемь или десять, пройдет только десять процентов пассажиров», - приводит его слова «Фонтанка».

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По его словам, исполнить закон можно без вреда для пассажиров, но в других условиях работы. «Я не вижу в законе каких-то проблем. Например, построили стадион. В короткое время туда заходит 60 тыс.человек. Но сколько там входов? Сколько человек на контроле? Это все можно организовать. Но если нормативные акты составляются под существующие вестибюли… Думаю, на «Спасской» не было бы никаких очередей, если бы было три-четыре линейки из металлодетектора и рентгеновского аппарата», - отметил Гарюгин.

Он также уточнил, что эксперимент метрополитена не стоить считать «демаршем» подземки. «Это исполнительская дисциплина. Если бы я хотел поозорничать, я бы начал с «Проспекта Просвещения» в утренний час пик. Предъявляемое требование, с одной стороны, законно, с другой – за этот период времени выполнить его физически невозможно», - уточнил начальник подземки.

Накануне, 26 июля, метрополитен уже третий день подряд проводил эксперимент, проверяя всех «звенящих» на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работали станции «Звенигородская» и «Спасская», а на «Электросиле» постоянно образовываются очереди.

Ранее Роспотербнадзор назвал все станции петербургского метро небезопасными и оштрафовал подземку Северной столицы за профнепригодность сотрудников у рамок металлодетекторов, а также за несертифицированную систему видеонаблюдения и отсутствие внутренней "прослушки".

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