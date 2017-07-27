Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершопов

Роспотребнадзор дал указания барбершоперам о том, как нужно работать, а также объяснил их клиентам то, как не подхватить гепатит. Такое сообщение появилось на сайте ведомства в четверг, 27 июля.

Ведомство уточнило, что на барбершопы распространяются те же требования, что и на обычную парикмахерскую. Главные из них касаются гигиены.

Специалисты призывают внимательно следить за чистотой рук мастера. Для безопасности своего клиента он должен мыть руки с мылом как до того, как притронуться к волсоам посетителя, так и после этого. Стерильными должны быть все щетки, ножницы и расчёски. В ведомстве уточняют, что убережет посетителей таких заведений от гепатита, ВИЧ, туберкулёза и грибковых заболеваний.

Также Роспотребнадзор призывает следить за парфюмерно-косметическими средствами. Кроме стандартных требований о сроке годности и сертификатах соответствия, мужчинам желательно проследить, чтобы на упаковках был русский перевод инструкции по применению.

Если после стрижки все-таки пришлось обратиться к врачу, Роспотребнадзор готов принять жалобы.