На «Зенит-арену» продают билеты на места, которых нет

Покупатели абонементов на матче нового стадиона «Зенит-арена» столкнулись с тем, что указанные в них места на самом деле отсутствуют.

«Абонемент на "Зенит" стоит дорого, но главное в том, что места, указанного в абонементе, на стадионе нет. У меня место 17, а в ряду всего 16 мест. И я был не один такой. Были абонементы и билеты проданы и на 17, и на 18 места. Третий день звоню в клиентский отдел, отправил электронное письмо – и ни ответа, ни привета. Ладно, строить не могут, но и продать не умеют», приводит Фонтанка слова болельщика Мансура. С такими же пробелами столкнулись еще несколько десятков петербуржцев.

В ФК «Зените» отнеслись к накладке с пониманием и меняют бракованные абонементы. Для этого необходимо прийти в клиентский офис на проспект Добролюбова.

Такие проблемы возникли после Кубка конфедераций. Раньше на стадионе действительно крепились дополнительные кресла, которые при подготовке к Кубку были демонтированы для установки дополнительного оборудования.

По информации издания, изменением конфигурации стадиона «Зенит-арена» перед Кубком конфедераций занималась Автономная некоммерческая организация «Арена-2018», созданная организацией «Оргкомитет «Россия-2018» и Министерством спорта Российской Федерации в мае 2012 года.

При этом в ходе самого Кубка конфедераций не было выявлено ни одного случая, когда покупатель билета остался без места. Однако предупредить о демонтированных местах «Зенит», который уже по ходу Кубка конфедераций начал продажу абонементов, АНО «Арена-2018» и организаторы Кубка по неясным причинам забыли. Таким образом со стадиона исчезло около 100 мест.