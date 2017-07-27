Депутат Вишневский пожаловался премьер-министру на досмотры в метро

Депутат Петербургского Заксобрания Борис Вишневский направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо об усилении мер безопасности в петербургской подземке.

Парламентарий в своем письме отмечает, что в метрополитене по сути введен режим досмотра, который сущестует в аэропортах, где размер помещений гораздо больше, а поток пассажиров значительно меньше. «Федеральный закон, конечно, дает правительству РФ право установить требования к транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, но он не обязывает делать эти требования абсурдными. И выполнимыми только в случае невозможности для большинства пассажиров нормально пользоваться услугами метрополитена», — считает депутат.

Депутат полагает, что меры безопасности должны быть «разумными и не превращаться в издевательство над пассажирами, которые практически поголовно носят с собой металлические предметы».

Читайте также:

Активисты предложили подземке бесплатно провозить стоящих в очереди пассажиров

«В связи с изложенным, прошу Вас в срочном порядке рассмотреть вопрос о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 05.04.2017 г. № 410 в целях обеспечения прав пассажиров и отмены заведомо невыполнимых требований», - добавил в конце своего письма Вишневский.

Накануне, 26 июля, метрополитен уже третий день подряд проводил эксперимент, проверяя всех «звенящих» на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работали станции «Звенигородская» и «Спасская», а на «Электросиле» постоянно образовываются очереди.