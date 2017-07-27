Будущие станции «фиолетовой ветки» метро Петербурга готовы на 87%

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга назвал степень готовности новых станций метрополитена. Ближе всего к завершению «фиолетовая» ветка, а к работам на новой «коричневой» линии только приступили.

По словам замглавы КРТИ Вадима Власова, новые станции «фиолетовой» ветки готовы на 87%. В частности, на станции «Проспект Славы» завершен монтаж эскалаторов. В депо «Южное» идет обустройство внутренних инженерных систем. По контракту, строительство должно завершиться до конца 2018 года.

Читайте также:

Петербург потратит 400 млн рублей на трамвайные пути у будущих станций метро

При этом в Смольном и «Метрострое» неоднократно говорили о том, что эти станции могут сдать досрочно. При этом в «Метрострое» настаивают на скорейшей выдаче аванса на 2,7 млрд рублей и увеличение контракта на 6,4 млрд.

Новый участок «зеленой» линии готов на 57%. По словам Власова, отставание по станции «Беговая» составляет один месяц. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявлял о двух месяцах. Станции «Новокрестовская» и «Беговая» должны быть сданы к апрелю 2018 года.

Работы по «оранжевой» линии выполнены на 11%. Там строят продолжение ветки от станции «Спасская» до «Большого проспекта» с промежуточной станцией «Театральная», на которой не будет наземного вестибюля

Новая «коричневая» линия выполнена лишь на 2%. Контракт строительство ветки от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование, и участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» стоил 37 млрд рублей. Официальный срок запуска – 2022 год.