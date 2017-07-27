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В Купчино 27 июля испытают трубы на прочность

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«ТЭК СПб» просит горожан быть предельно внимательными.

В четверг, 27 июля, ГУП «ТЭК СПб» проводит испытания теплосетей во Фрунзенском районе Северной столицы.

Эти испытания затронут теплосети,которые находятся на теплоснабжении от 2-ой Фрунзенской котельной в границах улиц: Прогонной, Софийской, Б.Куна, Фучика, Бухарестской, Будапештской, а также Волковского проспекта.

Всего с 22 мая ГУП «ТЭК СПб» провел 253 испытания из запланированных 261.

«ТЭК СПб» просит горожан быть предельно внимательными. При обнаружении выхода воды на поверхность или проседания грунта нужно обходить опасные участки, не пытаться пересечь их на транспорте. 

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