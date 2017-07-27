  • 27 Июль 2017
USD 28.07.2017 59.4102 -0.5000
USD ММВБ 13:17 59.33870  
EUR 28.07.2017 69.6406 -0.0410
EUR ММВБ 13:17 69.4840  
Нефть($) 27.07.2017 50.87 0.08
Нефть(p) 27.07.2017 3022.20 -20.64

Петербург потратит 400 млн рублей на трамвайные пути у будущих станций метро

Автор:


© Фото: holicin - LiveJournal

Темы дня

Работы будут проводится у станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".

Правительство Петербурга объявило конкурс на инженерную подготовку территории строительства Фрунзенского радиуса метро. Стоимость контракта составит 392 млн рублей, а срок исполнения —  до 15 декабря 2017 года. Заказчиком выступает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), сообщается на сайте госзакупок

Работы будут проводится в рамках второй очереди строительства Фрунзенского радиуса со станциями "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Подрядчик должен будет возвратить в исходное положение смещенные из-за строительства трамвайные пути и вынести тепловые сети для сооружения подземных переходов.

Читайте также:

"Метрострою" не хватает 10 млрд рублей на достройку новых станций метро

Так, на строящейся станции "Проспект Славы" от второго вестибюля должен быть построен подземный переход под Бухарестской улицей. Это потребует перенос обратно трамвайных рельсов и коммуникации. Ранее "Метрострой" допускал, что станцию придется сдавать в усеченном виде с недостроенным переходом.

"Метрострой" строит перегон от станции "Шушары" до "Международной" с промежуточными станциями "Дунайская" и "Проспект Славы" с 2013 года. По госконтракту, три новые станции "фиолетовой ветки" – "Проспект Славы", "Дунайский проспект" и "Южная", должны открыться в конце декабря 2018 года.

Ранее глава компании Алексей Старков сообщал, что сейчас станция метро "Проспект Славы" на 90% готова к началу отделочных работ. В 2007 году станцию планировалось открыть в 2011 году, в 2008 году срок был изменён на 2012 год, затем срок открытия был перенесён на 2016 год, однако 16 июля 2013 года Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил, что станция «Проспект Славы» откроется в 2017—2018 годах.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm