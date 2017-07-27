Петербург потратит 400 млн рублей на трамвайные пути у будущих станций метро

Правительство Петербурга объявило конкурс на инженерную подготовку территории строительства Фрунзенского радиуса метро. Стоимость контракта составит 392 млн рублей, а срок исполнения — до 15 декабря 2017 года. Заказчиком выступает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), сообщается на сайте госзакупок

Работы будут проводится в рамках второй очереди строительства Фрунзенского радиуса со станциями "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Подрядчик должен будет возвратить в исходное положение смещенные из-за строительства трамвайные пути и вынести тепловые сети для сооружения подземных переходов.

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Так, на строящейся станции "Проспект Славы" от второго вестибюля должен быть построен подземный переход под Бухарестской улицей. Это потребует перенос обратно трамвайных рельсов и коммуникации. Ранее "Метрострой" допускал, что станцию придется сдавать в усеченном виде с недостроенным переходом.

"Метрострой" строит перегон от станции "Шушары" до "Международной" с промежуточными станциями "Дунайская" и "Проспект Славы" с 2013 года. По госконтракту, три новые станции "фиолетовой ветки" – "Проспект Славы", "Дунайский проспект" и "Южная", должны открыться в конце декабря 2018 года.

Ранее глава компании Алексей Старков сообщал, что сейчас станция метро "Проспект Славы" на 90% готова к началу отделочных работ. В 2007 году станцию планировалось открыть в 2011 году, в 2008 году срок был изменён на 2012 год, затем срок открытия был перенесён на 2016 год, однако 16 июля 2013 года Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил, что станция «Проспект Славы» откроется в 2017—2018 годах.