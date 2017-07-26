Ученые: Алкоголь помогает запомнить новую информацию

Исследователи Эксетерского университета считают, что алкоголь способен улучшить память, передает АБН со ссылкой на результаты исследований.

Ученые изучили данные 88 добровольцев в возрасте от 18 до 54 лет. Все они находились в своих квартирах и пили то количество спиртного, которое считали нужным.

На первых этапах эксперимента добровольцы должны были запомнить слова, аналогичные существующим, но с лишними буквами. После этого испытуемые должны были пить алкоголь в течение двух часов.

Потом участники эксперимента запоминали изображения, а затем продолжали пить. Ученые выяснили, что среднее количество спирта на человека составило 82,59 грамм, что примерно равно стакану водки.

Утром испытуемые прошли тест на память. Группа, которая накануне пила безалкогольные напитки, помнила примерно одинаковое количество слов как до двухчасового перерыва, так и на следующее утро. При этом тестовая группа показала более высокие результаты. Кроме того, позитивный эффект был выражен ярче у тех, кто пил большее количество алкоголя.