Люди научились доверять ботам

В настоящий момент число пользователей приложений для обмена сообщениями превысило 1,4 млрд человек. При этом преобладающее большинство пользователей готовы получать сообщения и услуги через ботов, сообщает «Русская планета» со ссылкой на данные аналитиков eMarketer.

Первый чат-бот был создан Джозефом Вейценбаумом в 1966 году. Он назывался «Элиза» и разговаривал, как психотерапевт: вежливо переспрашивал, просил продолжения. Элиза имитировала философские разговоры так мастерски, что некоторые пользователи при первом контакте даже не догадывались, кто на самом деле их собеседник.

Позже ботов обучили сомневаться и перенаправлять вопросы человеку. С тех пор чат-боты не имитировали общение, а предсказывали людям наилучший ответ.

Сейчас лидером по популярности стал бот «приятель-метеоролог» для мессенджера Facebook. В сфере поднятия личной продуктивности лучшим ботом был признан – Meekan, синхронизирующий планы с несколькими календарями и составляющий расписание.