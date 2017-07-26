В Петербурге дорожает рис

В сетевых магазинах Петербурга за минувшие две недели заметно подорожал рис. Такие выводы можно сделать из результатов проекта «Индекс холостяка», который совместно проводят АБН и «Эхо Москвы в Петербурге».

Две недели назад рис стоил 76,08 рубля за 900 грамм. Теперь его цена — 93,15 рубля. Таким образом, рост его стоимости составил 17,07 рубля. Причиной резкого скачка цены на рис вверх стали скидки продуктовых сетей. В остальном стремительного повышения цен нет: немного выросли в цене греча и макароны — на 3,8 и 1,54 рубля соответственно.

Сильнее всего потеряли в цене куриные голени — теперь они стоят порядка 165,12 рубля за 1 килограмм. Также немного подешевели сосиски, майонез и пиво.