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Картина дня: метро и РПЦ

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© Фото: Polese.by

Темы дня

Как изменится уровень безопасности в петербургском метро и какой подарок РПЦ получила от Северной столицы.

Самой популярной новостью дня в Петербурге, по версии «Монитора», стало продолжение тщательных досмотров пассажиров петербургской подземки. Первыми об этом написали «Фонтанка» (09:12), «Бумага» (09:30) и «Деловой Петербург» (09:52).

Стало известно, что Ространснадзор  усилит меры безопасности в метро. "Сразу после трагедии в петербургском метро правительством подписано постановление, которое утвердило новое положение о безопасности метрополитена. И когда мы осуществляли проверку метрополитенов, мы ее проводили уже по новым требованиям. При этом уже в рамках новых требований, отрабатывая их на профилактических мероприятиях, мы видим некоторые недостатки, и наши предложения уже частично сформулированы для Минтранса для внесения изменений, в том числе по актам несанкционированных проникновений", - заявил его глава Виктор  Басаргин.

Последние три дня, 24, 25 и 26 июля, в петербургской подземке усилены меры безопасности.

Еще одна новость о метро – возможно, проезд в нем подорожает до 50 рублей. В подземке заявили, что 50 рублей - это экономически обоснованная стоимость одного проезда в метро. При этом в 2017 год была установлена обоснованная стоимость в 49 рублей, при этом проезд стоит 45 рублей.

Еще одна популярная новость дня: Смольный подарил РПЦ участок в Комарово за 30 млн рублей. Это территория летней резиденции митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В 2013 году Смольный передал землю РПЦ по договору долгосрочной аренды (до 2062 года), однако РПЦ предпочла право собственности, теперь не нужно будет платить за участок.

В феврале текущего года в безвозмездное пользование РПЦ был передан Сампсониевский собор. В 2016 году церкви также отдали Смольный собор. Более того, в Петербурге за 2017 год отреставрируют 37 храмов за счет средств бюджета.

Самыми оперативными 26 июля стали «Фонтанка», «Бумага» и «Деловой Петербург».

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