На Выборгской и Петроградской сторонах образовались аномальные пробки

Вечером в среду, 26 июля, на набережных Выборгской стороны и на Петроградской стороне наблюдается аномальный коллапс, сообщают очевидцы в социальных сетях.

На Петроградской в сторону спальных районов стоит Каменноостровский проспект почти целиком - от Кронверкского проспекта. Также встали и втекающие в него улицы - самый большой коллапс на Песочной набережной. Одна из возможных причин - ремонт Ушаковского моста.

На Выборгской стороне стоят набережные до Арсенальной улицы.

«Яндекс.Карты» сообщают о ДТП в районе Ушаковского путепровода. Вероятно, оно затормозило поток. Также движение тормозит закрытый на ремонт Лесной проспект.