В Ботаническом саду пройдет выставка флоксов

С 3 по 6 августа в Ботаническом саду Северной столицы пройдет выставка «Мир флоксов».

Все сорта цветов, которые будут показаны в Ботаническом саду, выращены в питомниках и частных коллекциях Ленобласти.

Флоксы — это многолетние садовые цветы, введенные в культуру в середине XVIII века. Их родина – Северная Америка.

Селекция этого растения в России началась в 1930-е годы. Теперь российские сорта составляют большую часть мирового ассортимента флоксов.

Где: улица Профессора Попова, 2

Время работы: с 11:00 до 19:00.