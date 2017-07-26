СК требует арестовать депутата из Купчино из-за загранпаспорта

Следственный комитет просит суд арестовать муниципального депутата Купчино Александра Смехова, который обвиняется в покушении на мошенничество, передает "Фонтанка".

Следствие просит арестовать депутата из-за наличия у него загранпаспорта и проживания не по месту регистрации. В ведомстве считают, что муниципал может скрыться от уголовного преследования.

Муниципальный депутат и секретарь регионального отделения партии "За справедливость" Александр Смехов был задержан накануне, 25 июля, по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В СК считают, что Смехов получил 10 млн рублей от бизнесмена за восстановление разрешения на строительство через Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. При этом, как рассказали следователи, депутат не имел реальной возможности исполнить обещанное.