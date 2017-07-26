Замглавы судебных приставов Ленобласти отправили в «Кресты» до 20 сентября

Василеостровский районный суд Петербурга арестовал на два месяца подозреваемого в получении взятки заместителя главы судебных приставов (ФССП) Ленобласти Станислава Румянцева.

Задержанный просил отпустить его под залог в полмиллиона рублей. Следователь ходатаствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор не поддержал ходатайство следствия об аресте Румянцева и предложил назначить в качестве меры пресечения домашний арест. Судья Оксана Демяшева приняла решение арестовать Румянцева на два месяца - до 20 сентября, передает 47news со ссылкой на адвоката подсудимого Владимира Тимофеева

Теперь Румянцев отправляется в следственный изолятор «Кресты».

Ранее в пятницу, 21 июля Румянцев был задержан в своем кабинете в бизнес-центре "Сенатор" на Большом проспекте Васильевского острова, 80. Ему было предъявлено постановление о возбуждении уголовного дела. После чего сотрудники ФСБ предложили ему отдать мобильный телефон и удостоверение.

На такое предложение Румянцев отреагировал нервно и дело дошло до перепалки. При очередном резком телодвижении приставу пришлось заломить руку.

Известно, что 51-летний Румянцев занимает должность заместителя руководителя УФССП России по Ленинградской области с 2015 года. Ранее он был прокурором Фрунзенского района Северной столицы.