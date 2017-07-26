В 2018 году в Петербурге значительно вырастут тарифы на горячую воду

В следующем году в Северной столице будет запущен двухкомпонентный тариф на горячую воду, из-за чего для большинства жителей города коммунальные услуги подорожают. Об этом в среду, 26 июля, рассказал председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

«Федеральные министерства не разрешили передавать эти полномочия на региональный уровень, поэтому для нас остается норма по введению двухкомпонентного тарифа в 2018 году. Это поменяет структуру платежа. По предварительным расчетам, тариф на горячую воду увеличится на 27%, а на отопление — снизится на 5%», — передает его слова «Росбалт».

Коптин также уточнил, что при введении нормы с января 2018 года сумма в платежках горожан резко увеличится. Для того, чтобы сделать этот скачок менее резкими, в Смольном хотят запустить такие нововведения в июле. Тогда рост тарифа будет не так заметен.

Новая система будет выгодна лишь жильцам домов с закрытой системой горячего водоснабжения. Таких, по словам, Коптина, около одного миллиона петербуржцев.