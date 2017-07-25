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Совфед одобрил отмену бесплатного багажа для невозвратных билетов

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© Фото: tisamsebegid.ru

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«За» проголосовали 110 сенаторов, «против» — 18, а еще 24 воздержались

Члены Совета Федерации одобрили закон о возможности отмены бесплатного багажа при продаже невозвратных билетов. «За» проголосовали 110 сенаторов, «против» — 18, а еще 24 воздержались.

При этом сенатор Людмила Нарусова в ходе обсуждения высказала мнение, что такой закон принимается лишь в интересах авиакомпаний. Другие члены Совфеда раскритиковали документ за то, что он может повлиять на спад перелетов на Дальний Восток.

Перед заседанием против принятия закона выступил комитет Совфеда по конституционному законодательству.

«Этот закон дает право гражданам купить дешевле билет. Человек, который летит без багажа, имеет право купить билет с другой опцией дешевле. Все эти нормативные акты — это другая история», — при этом отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее в Госдуме пообещали снижение цен на авиабилеты из-за нового закона о провозе багажа.По словам члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Максима Сураева, теперь пассажир имеет возможность приобрести билет, в котором не заложена стоимость обслуживания провоза багажа. "А это, по оценкам экспертов, занимает до 20 % в стоимости билета", - уточнил Сураев.

Согласно закону, авиакомпании смогут сами решать, брать ли дополнительную плату за багаж, когда пассажир купил билет без возможности его отмены. Для обычных билетов будет сохранена норма о бесплатном провозе не менее 10 кг багажа. Правила провоза ручной клади также не изменились.

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