Общественники предлагают заменить рекламу в соцсетях на анкеты пропавших детей

Общественное движение «За безопасность» предлагает подключить к поиску пропавших детей социальные сети. По мнению руководителя движения Дмитрия Курдесова, помочь в этом может и законодательное регулирование такого вида сотрудничества.

«Не нужно изобретать велосипед. Миллионы людей каждый день посещают сайты социальных сетей, поэтому ничего нового выдумывать не надо, а попросить или законодательно принудить руководство всех социальных сетей в блоках рекламы размещать поступившие из МВД сведения о пропавших людях», - уверен Курдесов.

При этом глава движения раскритиковал идею создания в России единой системы оповещения населения о пропавших детях, за появление которой выступают многие российские пользователи интернета, собирая подписи за эту идею.

«Наши специалисты познакомились с петицией и полагают, что идти по американскому опыту, как предлагают авторы требований, - путь в тупик», - считает он, при этом допуская, что в России должен существовать сайт, где бы в открытом доступе размещалась вся информация о пропавших людях.