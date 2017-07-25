Петербургское УФАС пригрозило коммунальщикам за рассылку «писем счастья»

Петербургское УФАС России выдало предупреждение ООО «Единый центр информационных систем ЖКХ» за рассылку так называемых «писем счастья» жителям Невского района.

Ранее к антимонопольщикам с жалобой обратился петербуржец, который обнаружил в своем почтовом ящике такое письмо «Единого центра информационных систем ЖКХ». В нем, как посчитал обратившейся, говорилось о необходимости оплатить дополнительные проверки учета воды.

Фото: УФАС

Согласно предупреждению УФАС, компания должна будет до 30 августа исключить из уведомлений фразу: «обращаем ваше внимание на утвержденный график проведения коллективной проверки приборов учета воды в вашем доме», которая вводит потребителей в заблуждение и создает впечатление об особом статусе организации, как единственной уполномоченной на поверку приборов учета воды. По мнению ведомства, это может являться нарушением Закона о защите конкуренции.

«Это уже не первое обращение подобного рода, которое поступило в наше управление и мы уже разъясняли, что делать, когда к вам поступит такое «письмо счастья». Звонить по указанным телефонам ни в коем случае не надо, т.к. добросовестные организации, проводящие поверку и замену приборов учета, думаю, не промышляют такими незаконными способами привлечения клиентов», - отметил руководитель Петербургского УФАС Вадим Владимиров.

В случае невыполнения предупреждения УФАС должен будет возбудить дело о нарушении Закона о защите конкуренции. Это может грозить штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.