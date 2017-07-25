На развязке КАД с Московским шоссе 26 июля полностью перекроют съезд

С 26 по 28 июля в связи с ремонтом покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения заезд на КАД с Московского шоссе на внутреннее кольцо, сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На время ремонтных работ будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией. Генеральный подрядчик ремонта дорожного покрытия - ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

«Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит использовать другие открытые для движения съезды этой развязки.