Работающим пенсионерам обещают повысить пенсию

С августа этого года работающим пенсионерам увеличат выплаты. При этом максимальная прибавка достигнет примерно 222 рублей, передает ТАСС сообщение Пенсионного фонда России (ПФР).

«Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей», — уточнили в ПФР.

По данным ведомства, в данный момент в России насчитывается около 43 млн пенсионеров. Из них треть — работающие.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии, по данным ПФР, имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Ранее 29 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что все пенсии в 2018 году будут проиндексированы на уровень инфляции, кроме пенсий работающих пенсионеров.