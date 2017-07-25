После публикации "Санкт-Петербург.ру" Аничков мост отчистили от надписи

С Аничкова моста исчезла надпись, которая находилась на нем месяц и портила его облик. Ответственные за чистоту моста убрали ее лишь после того, как об этом написал «Санкт.Петербург.ру».

Так мост выглядел в пятницу, 21 июля. Фото: "Красивый Петербург"

Как ранее сообщал руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, заявки на то, чтобы кляксу убрали, подавались неоднократно, но результата не было. За его чистоту отвечает СПб ГБУ «Мостотрест».

Так мост выглядит сейчас. Фото: "Красивый Петербург"

Скульптурная группа Аничкова моста изображает четыре разных стадии покорения коня человеком. Первые две скульптуры, созданные скульптором Петром Клодтом, "Конь с идущим юношей" и "Юноша, берущий коня под уздцы" появились в 1841 году.