Большой проспект В.О. открыт для автомобилистов

На Большом проспекте В.О. завершилась длительная реконструкция теплосети, сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Теперь проспект открыт для автомобилистов, но троллейбусы вернутся только к 1 сентября, после завершения процесса переноса контактной сети.

В настоящий момент остается закрытым участок Большого проспекта от 24 – 25-й линий до 22 – 23-й линий. Здесь ведется строительство станции метрополитена «Горный институт».

Ранее летом Большой открывали на период проведения ПМЭФ и Кубка конфедераций, а после вновь частично закрывали.