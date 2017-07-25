На станциях «Спасская» и «Электросила» устроили тотальную проверку пассажиров

Пассажиры петербургского метрополитена сообщают о тотальных проверках на станциях «Спасская» и «Электросила».

Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петерубрга», на станции «Электросила» осуществляется двойная проверка. Для того, чтобы попасть в метро, пассажирам приходится стоять в очереди 15 минут. При этом двери вестибюля метро закрывают.

На «Спасской» проверку проходят только пассажиры «фиолетовой» ветки метро. На «Садовую» и «Сенную площадь» вход не ограничен.

Фото: megapolisonline.ru

Накануне, 24 июля, аналогичные проверки прошли на «Звенигородской» и «Спасской». Днем эти станции работали с перебоями. Сообщалось, что результаты проверки, а также время, потраченное на каждого проверенного пассажира, отправят в комитет по транспорту Смольного.

Ранее в мае заместитель главы Ространснадзора Владимир Черток говорил, что среди причин трагедии в метрополитене Петербурга есть и человеческий фактор. Черток указал на плохое качество работы персонала, отвечающего за соблюдение требований безопасности.

Позже в Роспотребнадзоре заявили, что все станции метро Петербурга небезопасны. Ведомство оштрафовало подземку Северной столицы за профнепригодность сотрудников у рамок металлодетекторов, а также за несертифицированную систему видеонаблюдения и отсутствие внутренней «прослушки».

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.