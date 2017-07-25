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Протечку крыши "Зенит-арены" устранят по гарантии

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© Фото: Газета.ру

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Проблемы с крышей вновь дали о себе знать на матче в минувшую субботу.

Протечка крыши петербургского стадиона "Зенит-арена" будет устранена по гарантии генподрядчика, сообщают в компании "Метрострой".

Ожидается, что  до 15 августа будет утвержден стандарт эксплуатации кровли и инженерных систем стадиона. В "Метрострой" отметили, что в настоящее время проведена диагностика конструкций, а сами протечки устранены.

Последний раз крыша стадиона на Крестовском острове протекла в минувшую субботу, 22 июля, во время матча второго тура Чемпионата России "Зенит" — "Рубин". Со счетом 2:1 победила команда из Петербурга.

При этом петербургский блогер Николай Камнев на своей странице в Facebook указал, что прошедший "адовый ливень с градом помог выявить еще пару проблемных мест на стыках, которые будут устранены". 

"Зенит-арену" строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Помимо протечек, претензии в адрес стадиона касаются и его покрытия. Еще в апреле раскритиковал газон на "Зенит-арене" генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов. Он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер также сказал, что на поле арены можно получить травму. 

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